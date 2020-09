Teresópolis supera metas na avaliação do Ideb

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta semana o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), referente ao ano de 2019. Na avaliação, Teresópolis teve um bom desempenho, especialmente com o resultado do Ensino Fundamental I, superando a meta estabelecida para o município e também a média nacional.



Para 2019 a meta estabelecida era de 5.7 e o resultado nacional ultrapassou essa meta, chegando a 5.9. Quando comparado com a média nacional, o resultado de Teresópolis é ainda maior na avaliação dos alunos da 4ª série/ 5º ano, com média 6. Com esse resultado, o Ensino Fundamental I no município ainda supera a própria meta projetada, que era de 5.8.



Além da meta projetada para o município, as escolas também tem as próprias metas a serem alcançadas. E três unidades do Ensino Fundamental I conseguiram ultrapassar os índices: a Escola Municipal Coronel Antônio Santiago, no bairro Agriões, que conseguiu resultado de 7.7, apesar da meta ser de 6.9; a Escola Municipal Alfredo Ignácio Jorge, em Água Quente, com 7.7, sendo que a meta era 6.4; e a Escola Municipal Coronel Antônio Santiago, também no bairro Agriões, com 7.7, sobre os projetados 6.9.



Também houve avanços no Ensino Fundamental II, onde o município saiu de 4.7 para 4.8, desde a última avaliação registrada, em 2015, dos alunos da 8ª série/ 9º ano. No entanto, neste quesito, o município ficou abaixo da meta projetada, que era de 5.4.



No resultado geral, Teresópolis foi uma das cinco cidades com média 6 no Ensino Fundamental I e ficou entre os 19 municípios com os melhores resultados do Estado, estando à frente inclusive das cidades serranas vizinhas de Nova Friburgo e Petrópolis, que tem um quantitativo populacional equivalente.



O Ideb avalia a evolução da aprendizagem no país, com base no desempenho dos alunos nas duas principais disciplinas da grade curricular padrão: português e matemática. Criado em 2007, ele é o principal indicador da qualidade da Educação do Brasil e estabelece metas, com objetivo de melhorar a qualidade do ensino no país, tanto na rede pública, quanto na particular.



A avaliação, cujo índice é apresentado a cada dois anos, leva em consideração dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A escala do rendimento varia entre 0 e 10 e as metas são crescentes.



O objetivo é que a educação no país alcance, no Ensino Fundamental I, a média 6 até 2021. Para o ensino Fundamental II, a meta projetada para o próximo ano é de 5.5. E para o Ensino Médio, essa meta é de 5.2.