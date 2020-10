Por O Dia

A Secretaria de Saúde de Teresópolis, por meio da Vigilância Epidemiológica, realiza nesta quinta-feira (22/10) mais uma fase da campanha de vacinação nos bairros.

Nos postos de vacinação volante as crianças e adolescentes menores de 15 anos podem participar da campanha de multivacinação. Além disso, também está sendo aplicada a vacina contra sarampo em todas as pessoas entre 6 meses e 59 anos.



Nesta quinta, a imunização acontece no bairro Bonsucesso, das 8h às 13h, na Capela de Santa Terezinha, nos Lúcios. Para receber as doses basta se dirigir ao posto de vacinação volante com cartão do SUS ou CPF e caderneta de vacinação.