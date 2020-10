Por O Dia

A Prefeitura de Teresópolis, por meio do Parque Natural Municipal das Montanhas de Teresópolis, publicou nesta segunda-feira (26/10) um comunicado sobre o fechamento de uma das trilhas da área de conservação em função do período de reprodução dos pássaros.



Segundo a administração do parque, foram identificados ninhos de pássaros ao longo da Trilha da Pedra Alpina e, para evitar estresse ou abandono dos ninhos e filhotes, o acesso ao local ficará fechado por 30 dias.



“O pássaro Bacurau-tesoura, por exemplo, constitui seu ninho em um pequeno buraco no chão, onde põe dois ovos bem camuflados diretamente sobre a terra. Utiliza a borda de trilhas, no interior da floresta, e o período de incubação é de 19 dias e realizada por ambos os pais, sendo que a fêmea participa com maior frequência da atividade de incubação. Os filhotes abandonam o ninho entre 21 e 25 dias após a eclosão”, informa o Parque.