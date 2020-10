Feriado prolongado permite abertura da Feira do Alto até segunda-feira

Por Paula Valviesse

Neste feriado prolongado com a tranferência do Dia do Servidor Público para esta sexta-feira (30/10) e o Dia de Finados, na próxima segunda-feira (2/11), a Feirarte - Feira do Alto, que funciona na Praça Praça Higino da Silveira, 128, no bairro Alto, em Teresópolis, tem mais dias de funcionamento. O Decreto Municipal que estabeleceu as atividades no município neste período, também determinou que os expositores poderão abrir seus estandes até a segunda-feira, das 10h às 18h.



Nas redes sociais, os expositores comemoraram a permissão: “Olha que novidade maravilhosa para esse final de semana. Já que para alguns haverá o feriado na sexta e segunda também é feriado, vamos ter um final de semana prolongado na Feirinha do Alto de Teresópolis! Vários tipos de produtos, entre roupas, artesanato, guloseimas e a nossa praça de alimentação funcionando a todo vapor! Vem aproveitar esses quatro dias com a gente”.



A tradicional Feira do Alto voltou às atividades no dia 20 de junho, de forma gradativa, por meio de três fases de flexibilização. Atualmente o espaço conta com 434 estandes, tendo sido feita a organização necessária para comportar todos os expositores, sem precisar estabelecer um sistema de rodízio, que estava previsto no início da flexibilização.



No entanto, as medidas de prevenção continuam em vigor e devem ser seguidas à risca: o uso de máscaras é obrigatório a todos; as barracas mantém um distanciamento mínimo de 1,5 metro; os expositores estão disponibilizando álcool em gel para uso geral; e tem sido feita a higienização das embalagens dos produtos antes da entrega ao cliente.