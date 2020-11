Por O Dia

Nesta segunda-feira (2/11), Dia de Finados, a tradicional visitação aos túmulos dos entes queridos em Teresópolis será realizada das 8h às 17h, respeitando as normas de higiene e medidas sanitárias estabelecidos como forma de prevenir o contágio pelo novo coronavírus. Entre as medidas estão o uso obrigatório de máscara de proteção e entrada controlada. É recomendado que as pessoas que fazem parte dos grupos de risco evitem a visitação.



Em função das restrições, missas e cultos não serão realizados no interior dos cemitérios. O município ainda orienta que as pessoas evitem aglomerações no entorno dos túmulos e jazigos, mantendo uma distância mínimo de dois metros; façam visitas rápidas, permanecendo no local apenas o tempo necessário para que seja feita a homenagem e orações aos entes queridos; e evitem contato físico com as estruturas e também comprimentos com apertos de mão.



Segundo a Prefeitura, no dia não haverá recolhimento de material plástico. Por isso, é solicitado aos familiares que, após as homenagens, leve os lixo e materiais descartados até as lixeiras. É recomendado ainda que as pessoas evitem levar grande quantidade de peças decorativas, arranjos de flores e velas.



O fluxo de entrada e saída nos locais deverá ser controlado, preferencialmente por meio de fila, em sentido único e com o devido distanciamento. Deverão ser disponibilizados pela administração dos cemitérios locais para higienização das mãos com água e sabão, assim como totens com álcool em gel em locais de fácil acesso para visitantes e funcionários.



A comercialização de flores e artigos religiosos por ambulantes devidamente cadastrados no município será permitida fora dos cemitérios. No entanto, deverá ser respeitado o protocolo específico para o comércio varejista e ainda o distanciamento de, no mínimo, dois metros, entre os locais de venda.