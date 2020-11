Por O Dia

Nesta terça-feira (3/11), em Teresópolis, uma grande operação organizada pela 110ª DP busca cumprir 33 mandados de prisão. A ação tem como objetivo coibir o tráfico de drogas e os roubos no município e conta com apoio de agentes de dez delegacias e também da Polícia Militar.



Segundo o delegado titular da 110ª DP, Aloysio Falcão, a operação é resultado de um mês de investigações. Até o momento, oito pessoas foram detidas, sendo sete com mandados de prisão expedidos e uma autuada em flagrante.



Ainda de acordo com o delegado, entre os presos estão dois líderes da facção criminosa que comanda o tráfico de drogas no Morro do Tiro, comunidade que fica no bairro São Pedro.