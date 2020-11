Por O Dia

Um homem de 24 anos foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas na noite desta terça-feira (3/11), na comunidade do Rosário, no bairro São Pedro, em Teresópolis, em ação de combate ao tráfico do 30º BPM.



A ação dos policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro, contou com auxílio de policiais de folga, para que fosse montado um cerco para prender o suspeito.



O cerco foi montado nas vielas de acesso de um local conhecido como Túnel. Quando o suspeito se aproximou do local, ele foi abordado e revistado, sendo flagrado com 67 pinos, 10 sacolés e 4 tambores de cocaína, além da quantia de R$ 107 em dinheiro.



O preso e o material foram encaminhados para a 110ª DP (Teresópolis), onde foi constatado que ele havia acabado de sair da prisão, onde cumpria pena pelo crime de tráfico.