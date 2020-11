Por O Dia

Publicado 04/11/2020 23:17

O boletim emitido pela Secretaria de Saúde de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise, traz a confirmação de mais 50 casos e cinco mortes por Covid-19 nesta quarta-feira (4/11). Com isso, o município registra agora 8.757 casos positivos, sendo 1.788 ativos, e 171 mortes pela doença.

As mortes confirmadas foram de um idoso, de 80 anos, morador do bairro São Pedro, que faleceu no dia 29 de outubro; e de quatro mulheres, de 53, 68, 76 e 77 anos, respectivamente, moradoras dos bairros São Pedro, Bom Retiro, Tijuca e Albuquerque, que faleceram nos dias 3, 17, 12 e 26 do mês passado.



Com 21.332 testes realizados, entre testes rápidos e PCRs, a Secretaria Municipal de Saúde já conseguiu descartar 12.565 casos. Já os recuperados, de acordo com a atualização semanal, somam 6.798. O município possui ainda 56 casos suspeitos, entre eles oito óbitos.



Teresópolis possui atualmente 74 leitos exclusivos para pacientes de Covid-19, sendo 43 leitos clínicos e 31 de UTI. Desde o mês de agosto, o município vem reportando uma taxa de ocupação dos leitos de UTI alta, mantendo-se com uma média de menos de dez leitos disponíveis. Nesta quarta-feira, o boletim traz a informação de apenas um leito de UTI disponível.



Com isso, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está hoje em 96,77%, com 30 leitos exclusivos com pacientes, sendo 16 deles por pessoas que necessitam de intubação. Já os leitos clínicos estão com 24 pacientes (55,81%), havendo 19 leitos livres.