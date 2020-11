Por O Dia

Após receberem informações sobre a movimentação de um homem que estaria vendendo drogas na Rua São Pedro, no bairro de mesmo nome, em Teresópolis, nesta quarta-feira (4/11), os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do Setor Bravo e do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro, do 30º BPM, se dirigiram ao local para efetuar o flagrante.



O suspeito foi localizado assim que os policiais chegaram ao bairro. Mas ao perceber a aproximação das viaturas tentou fugir de carro, sendo necessária a realização de um cerco.



Durante a revista foram encontradas cinco embalagens de maconha e a quantia de R$ 688 em dinheiro. O preso e o material foram encaminhados para a 110ª DP (Teresópolis), onde o caso foi registrado.



Também nesta quarta-feira, os policiais militares do DPO de São José do Vale do Rio Preto, cidade que assim como Teresópolis faz parte da área de cobertura do 30º BPM, prenderam quatro pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas.



Com apoio de policiais de folga, a equipe organizou um cerco e conseguiu abordar o grupo em uma residência na Rua Saturnino Teixeira Silva, no bairro Valverde. Na casa foram apreendidos 90 trouxinhas de maconhas e 10 frascos de cheirinho da loló.



Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 104ª DP (São José do Vale do Rio Preto) para as formalidades legais e depois levados para a 110ª DP (Teresópolis), onde permaneceram presos.



Sediado no município de Teresópolis, o 30º BPM é responsável pelo policiamento dos municípios de Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Carmo e Sumidouro.