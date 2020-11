Por O Dia

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do Serviço Reservado (P2) e do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro, do 30º BPM de Teresópolis fizeram uma batida na comunidade do Rosário, no bairro São Pedro, nesta quinta-feira (5/11), após informações sobre venda de drogas na localidade.



Ao chegarem na Rua Francisco da Rocha, os PMs avistaram os suspeitos, que fugiram ao perceberem a aproximação das viaturas, deixando para trás 240 pinos de cocaína, que foram apreendidos e levados para a 110ª DP, onde o caso foi registrado.