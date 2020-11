Por O Dia

Publicado 09/11/2020 17:00

Neste domingo (8/11), os policiais militares do 30º BPM de Teresópolis foram acionados para uma ocorrência de agressão, no bairro Bonsucesso. A vítima, uma mulher de 26 anos, deu entrada no Posto de Saúde do bairro após ter recebido vários golpes, principalmente na cabeça, do seu companheiro, um homem de 37 anos.



Os policiais estiveram na unidade de saúde, onde ouviram o relato da vítima, que inclusive informou não ter sido a primeira vez que havia sido agredida pelo companheiro.



Os militares então efetuaram buscas pela localidade e conseguiram localizar o suspeito próximo ao centro comercial do bairro. Ele foi preso e encaminhado a 110ª DP (Teresópolis), onde permaneceu detido.



A vítima, após receber cuidados médicos, também foi encaminhada pelos PMs até a delegacia para prestar depoimento e concluir o registro da ocorrência.