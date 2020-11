Por O Dia

Publicado 11/11/2020 15:49

Uma ação planejada pelos policiais do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Vargem Grande e do Setor Alfa, do 30º BPM, levou a prisão de três homens, de 20, 22 e 54 anos, que planejaram o transporte e a entrega de drogas vindas de Guapimirim para a Comunidade do Morro dos Pinheiros, em Teresópolis.



Com informações de que a droga chegaria na cidade trazida por um homem em uma van, os policiais organizaram a abordagem do veículo no Terminal Turístico do Mirante do Soberbo. Na van foram presos os dois jovens, que ainda tentaram ocultar a bolsa que carregavam, com 49 sacolés de cocaína, empurrando para baixo do banco.



Durante a abordagem a dupla relatou aos PMs que desceriam na Rodoviária e depois iriam para o Morro dos Pinheiros, onde encontrariam um terceiro homem.



Os policiais então seguiram para a localidade, onde prenderam o homem de 54 anos, com uma caixa de sapato onde estavam guardadas duas cargas de cocaína, totalizando 669 papelotes da droga.



Os três suspeitos foram encaminhados para a 110ª DP, onde o caso foi registrado, sendo autuados no crime de tráfico de drogas. De acordo com a PM, na delegacia foi constatado que todos eles já tinham passagem pelo sistema criminal por furto, posse de arma de fogo e assalto à mão armada.