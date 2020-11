Por O Dia

Publicado 11/11/2020 18:28

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou nesta quarta-feira (11/11) que os serviços de Pronto-Atendimento 24 horas (SPA) e da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Bonsucesso, que atendem aos moradores do 3º distrito, foram transferidos a partir de agora para o novo imóvel.



Agora as unidades de saúde estão instaladas no imóvel que fica no quilômetro 28, da Estrada Teresópolis-Friburgo, atrás da Escola Municipal Professora Mariana Leite. A obra do novo espaço foi concluída essa semana.



Segundo o município, a obra foi iniciada em 2011, mas não foi finalizada, ficando abandonada até ser retomada pela atual administração no ano passado. A nova unidade de saúde conta com três consultórios médicos, um odontológico e um posto de enfermagem, além das salas de imunização, curativo e estabilização, farmácia e estacionamento.