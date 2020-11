Por O Dia

Publicado 12/11/2020 15:15

Estão abertas as inscrições para a graduação à distância através do 38º Vestibular Cederj para o período letivo 2021/1. São 3.399 vagas, distribuídas em 17 cursos. Em Teresópolis, serão oferecidas vagas para os cursos de licenciatura em Pedagogia (30 vagas) e Geografia (30 vagas).



As inscrições vão até às 23h59 do dia 26 deste mês, com valor de R$ 75. Os interessados devem acessar o site da Fundação CEPERJ ou o link na página da Fundação Cecierj.



Os aprovados e classificados no Vestibular do Consórcio Cederj/UAB - 2021/1 serão alunos regularmente matriculados em uma das instituições consorciadas (Cefet/RJ, Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ ou UniRio). No caso de Teresópolis, os estudantes aprovados serão matriculados no polo da UERJ no município.



A Prefeitura de Teresópolis e a Fundação CECIERJ oficializaram, em agosto deste ano, a abertura do 35º polo Cederj, que será instalado no campus da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) localizado no município.



Além das vagas que serão oferecidas em cursos de graduação a partir do próximo ano, no período letivo de 2021/1, a previsão é ampliar a oferta de vagas da rede de Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) e Pré-Vestibular Social (PVS).



O Cederj (Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro) é administrado pela Fundação CECIERJ, com recursos do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal, por meio da Capes e da UAB, e conta também com apoio das prefeituras municipais onde os seus polos estão instalados.



É composto por uma rede de 11 universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, das quais sete oferecem cursos de graduação a distância semipresencial: CEFET, UERJ, UenF, UFF, UniRio, UFRJ e UFRRJ.