Por Paula Valviesse

Publicado 13/11/2020 16:43 | Atualizado 13/11/2020 16:43

A partir deste sábado (14/11) os visitantes da Feirarte - Feira do Alto, que funciona na Praça Praça Higino da Silveira, 128, no bairro Alto, em Teresópolis, aos sábados e domingos, das 10h às 18h, poderão contemplar a decoração natalina especial, toda feita com materiais reciclados, que enfeitam a tradicional feirinha do município.



São árvores de Natal, enfeites, anjos, Casa do Papai Noel e até um trenó, tudo feito com garrafas pets. A decoração foi idealizada por uma artista plástica da cidade e reproduzida pela Associação Sou Mais Feirinha, com ajuda dos expositores.

Decorações foram produzidas com ajuda dos expositores Divulgação

Para enfeitar o espaço a associação promoveu há dois meses uma campanha de arrecadação de garrafas pets, além de ter recebido uma doação de mais de cinco mil garrafas da Cervejaria Itaipava. Segundo o presidente da associação, Edésio Pacheco, com as doações, os valores investidos na decoração foram mínimos, não chegando a R$ 5 mil para enfeitar e iluminar toda a praça.



“O Natal reciclável foi uma iniciativa que já havia dado certo na cidade em anos anteriores, por isso decidimos resgatar essa ideia. Além de estarmos ajudando o meio ambiente, reutilizando materiais descartados, é uma decoração que poderá ser guardada e utilizada novamente nos próximos anos”, afirma o presidente.



Associação Sou Mais Feirinha promoveu uma campanha de arrecadação de garrafas pets Divulgação

“Só tenho a agradecer a coordenadora da feira, Letu Gesualdi, ao nosso vice-presidente, André Pacheco, nossa tesoureira, Vanessa Salomão e aos membros da associação Valdeci Lacerda e Adriana Rosa, assim como a todos os expositores que ajudaram com as decorações, a união de todos que tornou possível essa decoração belíssima. Acho que a feirinha hoje é o ponto mais bonito da cidade”, destaca Edésio Pacheco.



Segundo o presidente, a decoração já está montada nesta semana e os enfeites serão mantidos até o dia 6 de janeiro.



Feira do Alto espera um aumento de 40% nas vendas com o Natal



Atualmente a Feirarte - Feira do Alto de Teresópolis conta com cerca de 500 estandes, por conta de mais uma fase de flexibilização autorizada pela Prefeitura no último sábado (7/11). No entanto, estão mantidas as medidas de segurança e prevenção de contágio a Covid-19, não sendo permitido o uso de provadores, sendo obrigatório o uso de máscara por todos e o distanciamento social.



Materiais para confecção das peças foram doados Divulgação "Neste final de ano normalmente a feira ganha permissão para funcionar durante alguns dias da semana, ficando aberta por cerca de 10 dias. Estamos aguardando a avaliação da Prefeitura para saber se isso será possível neste momento de pandemia. Mas a nossa expectativa de vendas é de crescimento, a decoração já tem chamado a atenção das pessoas e os expositores estão preparados para atender aos clientes com toda a segurança necessária”, afirma Edésio Pacheco.