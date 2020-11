Por Paula Valviesse

Publicado 16/11/2020 00:05 | Atualizado 16/11/2020 01:31

Vinícius Claussen (PSC), de 41 anos, foi reeleito para administrar o município de Teresópolis por mais quatro anos neste domingo (15/11). Do total de 92.122 votos válidos, o administrador de empresas, pós-graduado em gestão pela FGV e empreendedor recebeu 45.484 votos (56,17%). Em segundo lugar ficou o candidato Luiz Ribeiro (PSDB), com 23.736 votos (29,31%) e em terceiro Pedro Gil (Patriota), com 3.162 votos (3,9%).



Claussen concorreu ao pleito pela coligação “Aliança Terê do Bem”, que incluiu os partidos Cidadania, PSD, PSC e Solidariedade, junto com o seu atual vice, o neurologista Dr. Ari Boulanger, de 49 anos. Essa é a segunda eleição na qual ele se candidata, antes de ser eleito prefeito de Teresópolis em 2018, o administrador não possuía experiência na vida pública.

Sobre a vitória e continuidade da gestão, Claussen destacou os desafios que ainda terá que enfrentar em decorrência da pandemia de Covid-19 e na reconstrução do município, que, segundo ele, até 2018 vinha sofrendo com graves problemas na administração pública, citando como exemplo a passagem de sete prefeitos em apenas sete anos pelo Palácio Teresa Cristina, sede do poder executivo local.

“Conseguimos tirar a corrupção do município e uma terra sem corrupção é uma terra próspera. O chamado agora é para continuarmos em frente, com muita dignidade”, destacou Vinícius Claussen.



Eleições suplementares de Teresópolis



Vinicius Claussen e Dr. Ari foram eleitos em 2018, nas eleições suplementares realizadas depois que o prefeito Mário Tricano e seu vice, Darcy Sandro Dias, tiveram seus registros de candidatura das eleições 2016 indeferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) logo após terem sido diplomados. Mario Tricano ainda conseguiu ficar durante os primeiros dois anos à frente da administração por meio de uma liminar.



Assim como aconteceu este ano, nas eleições suplementares a disputa ficou entre os candidatos Claussen e Luiz Ribeiro. No entanto, em 2018, Claussen venceu com 36,58% dos votos válidos, em uma apuração que só foi decidida na última urna, havendo uma diferença de apenas 22 votos para o segundo colocado.



Votos nulos e brancos



Em Teresópolis, a abstenção na votação este ano chegou a 26,49%, ou 33.203 pessoas. Entre os eleitores que compareceram, 3,98% votaram branco e 8,12% optaram por anular o voto.



Atraso na apuração



Os resultados parciais da eleição em Teresópolis só começaram a ser divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por volta das 19h30, mas a atualização também demorou e sofreu longas pausas.



Este ano foi implementado um novo sistema quanto a apuração dos votos, com o TSE transmitindo os dados para os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Antes eram os TREs que repassavam os dados para o TSE. Segundo o TSE, foi constatada uma lentidão no processo de totalização dos votos (soma dos votos), o que acarretou em atraso na divulgação dos resultados da apuração.



Ainda de acordo com o TSE, o problema ocorreu no âmbito do próprio Tribunal Superior, apenas no processo de totalização, tendo os dados sido remetidos normalmente pelos TREs e recepcionados normalmente pelo banco de totalização, que acabou somando o conteúdo de forma mais lenta que o previsto.



O órgão ainda ressaltou que não houve nenhum vazamento de dados pessoais de servidores e que o problema não teve nenhuma relação com a tentativa de ataque cibernético registrada pela manhã.