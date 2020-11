Por Paula Valviesse

Publicado 16/11/2020 01:20

Os teresopolitanos foram às urnas neste domingo para eleger o prefeito e 19 vereadores. Com 450 candidatos com registros deferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de oito que tiveram a candidatura indeferida, sendo que seis destes entraram com recurso, os eleitos receberam um total de 19.231 votos, sem somar os suplentes.



A partir do ano que vem, o município passa a ter mais sete vereadores. Isso porque foi aprovada em dezembro de 2018 uma emenda à Lei Orgânica permitindo o aumento do número de parlamentares. Segundo o Legislativo, a alteração é legal e obedece a Constituição Federal, estando a nova composição de acordo com a proporção do número de habitantes.



Os eleitos são: Fabinho Filé (PODE); Paulinho Nogueira (PSC); Dudu do Resgate (Solidariedade); Erika Marra (PSD); Diego Barbosa (Cidadania); Leonardo Vasconcellos (DC); José Carlos da Estufa (PSC); Rangel (PP); Luciano Santos (Republicanos); Dr. Raimundo Amorim (Patriota); Amós Laurindo (DEM); Fidel Faria (PV); Teco Despachante (Cidadania); Mauricio Lopes (DEM); Bruninho Almeida (PSDB); João Miguel (PSDB); Ademir Enfermeiro (PMB); Gustavo Simas (PSL); e Elias Maia (PMB).



De acordo com a apuração, o vereador eleito com o maior número de votos teve o nome confirmado nas urnas por 1.935 eleitores, já o menos votado teve 620. Nenhum dos parlamentares eleitos tem restrição na candidatura.