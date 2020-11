Por O Dia

Publicado 17/11/2020 18:17 | Atualizado 17/11/2020 18:19

Uma parceria entre a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso) e a Associação de Catadores de Teresópolis, resultou na criação de um aplicativo que permite saber os locais dos pontos de coleta de recicláveis e a rota dos caminhos do Programa Recicla Terê.



A ferramenta tem o objetivo principal de oferecer à população mais informações sobre a separação correta do lixo para facilitar e agilizar a coleta seletiva do município. O app é de caráter informativo, contendo dados sobre os materiais recicláveis (papel, plástico, vidro e metal), orgânicos, lixo eletrônico, pilhas e baterias e também não recicláveis.



Com ele, o usuário contará com a localização exata dos ecopontos que estão disponíveis na cidade e através do mapa, saber qual é o mais próximo da sua residência ou trabalho. As rotas do caminhão da coleta seletiva também estão disponíveis no aplicativo, com períodos do dia e bairros disponíveis.



"Esse app vai ser fundamental para ampliar a divulgação do Recicla Terê e com isso aumentar o volume de lixo reciclável coletado. Mais que um programa ambiental, o Recicla Terê tem um foco social e ajuda a gerar renda para muitas famílias. A cada mês o valor arrecadado pela associação com a venda do material tem crescido consideravelmente. São pessoas que antes trabalhavam no aterro sanitário e que agora têm a dignidade de uma renda fruto de seu trabalho. Quanto mais a população separa o lixo para a coleta, aumentamos também a renda dessas pessoas", comentou o secretário de Meio Ambiente, Flávio Castro.



O professor Laion Manfroi, coordenador do curso de Ciência da Computação, explica como o trabalho foi realizado. “Tivemos a participação de dois alunos do curso atuando como desenvolvedores, eu como professor/gestor do projeto e uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente, em reuniões semanais para definições e acompanhamento”.



O aplicativo já está disponível na Play Store para Androids.