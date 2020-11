Por O Dia

Publicado 18/11/2020 15:57

O Abrigo Regional Provisório será aberto em Teresópolis, nesta quinta (19/11), no Hotel Athos. O espaço acolherá idosos que não têm doenças pré-existentes e que precisam se resguardar da Covid-19. A iniciativa acontece em parceria com o Governo do Estado, com coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que fará a regulação das vagas junto aos municípios da Região Serrana.



O abrigo contará com uma equipe contratada pelo estado, com assistente social e cinco cuidadoras. O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Jaron, será o Coordenador da Região Serrana, que engloba 11 municípios.



“Teresópolis foi o único município que cumpriu as exigências do estado para a abertura do Abrigo Regional, com a apresentação de toda a documentação solicitada tanto da Secretaria quanto do hotel que vai abrigar os idosos”, pontua Marcos Jaron.



As instituições do município ligadas aos cuidados com o idoso, como asilos, também poderão indicar idosos para o abrigo, caso necessário, assim como as famílias que tiverem alguma pessoa com Covid-19 em casa e precisa preservar o idoso.