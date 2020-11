Por O Dia

Publicado 19/11/2020 15:32

A Guarda Civil de Teresópolis concluiu o treinamento de mais 10 jovens, que passam a integrar o Grupo de Apoio à Mobilidade Urbana (GAMU). O projeto contempla jovens que finalizaram a etapa do serviço militar no Tiro de Guerra em 2020. Contratados para auxiliar a Guarda Civil Municipal na fiscalização do trânsito, os rapazes passaram por treinamento para integrar o projeto criado em 2018 pela Prefeitura, através da Secretaria de Trabalho.



Segundo o secretário de Segurança Pública, Marcos Antonio da Luz, o projeto é tão importante para a corporação, quanto para os jovens que ingressam nele.



“É um projeto que abre espaço para os jovens que precisam entrar no mercado de trabalho. O programa tem duração de dois anos, mas após isso alguns conseguem ingressar no mercado e até mesmo no serviço público, uma vez que a experiência foi bastante positiva”, comentou da Luz, acrescentando que a ajuda à GCM também foi muito bem vinda, uma vez que a cidade vem crescendo e o trânsito também.



Aos recém-formados fica o exemplo do ex-integrante do GAMU, Leonardo Marques, que agora faz parte do quadro de funcionários da Prefeitura.



“Para mim foi mais do que uma experiência, foi uma capacitação, porque eu não tinha prática em lidar com o público e isso me ensinou a ter mais ética e um comportamento mais profissional com qualquer pessoa. O trabalho em equipe também é importante em qualquer segmento do mercado de trabalho. E hoje, graças a Deus, tenho a chance de continuar trabalhando na prefeitura”.