Por O Dia

Publicado 19/11/2020 17:24

A Prefeitura de Teresópolis emitiu um comunicado nesta quinta-feira (19/11) sobre a instalação de um equipamento para realizar tomografia computadorizada de tórax, entre outros, na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 24 horas do município, no bairro Bom Retiro.



Segundo a Prefeitura, a obra em área da UPA 24 Horas para criar e adaptar o espaço necessário para a instalação do tomógrafo está na fase final. O trabalho requer projeto especializado para atender as condições técnicas de funcionamento da máquina. A instalação ficará por conta de empresa que será contratada pela Secretaria de Saúde, por meio de licitação, para a execução do exame de imagem.



Desde a sua inauguração, em 2010, pacientes que dão entrada na UPA com indicação de exame de imagem são transportados de ambulância até o Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO) para serem atendidos. A máquina também facilitará o diagnóstico de Covid-19 em pacientes sintomáticos.



Ainda de acordo com o comunicado, a medida vai agilizar a conduta do médico, que terá condição técnica e rapidez para definir se é caso cirúrgico, de internação ou de tratamento domiciliar; evitará que pacientes em situação agravada descompensem no trajeto até o hospital e reduzirá o número de saídas da ambulância com equipe médica e enfermeiros da unidade.