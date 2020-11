Por O Dia

Publicado 23/11/2020 18:26

O Abrigo Regional Provisório que acolherá idosos que não têm doenças pré-existentes e que precisam se resguardar da Covid-19 foi aberto na última quinta-feira (19/11) em Teresópolis. O município foi pioneiro e conseguiu cumprir todas as exigências do chamamento publicado pelo Governo do Estado.



O abrigo fica no Hotel Athos e conta com 30 vagas para atender às cidades da Região Serrana. Com uma equipe contratada pelo estado, com assistente social e cinco cuidadoras, os idosos atendidos têm pensão completa (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar) e ficam acomodados em quartos com banheiro, ar-condicionado, tv e varanda.

Idosos ficarão em quartos com banheiro, ar-condicionado, tv e varanda. BRUNO_NEPOMUCENO

A cerimônia de abertura das vagas contou com a participação da secretária interina de estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Cristiane Lamarão e das secretárias municipais de Assistência Social de Petrópolis, Denise Quintella, de Trajano de Moraes, Verônica Fazoli, e de Tanguá, além da presidente do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos de Teresópolis, Zilair Barbosa Silva.



“Esse é o primeiro abrigo neste formato. Teresópolis saiu na frente, pois conseguiu cumprir todas as exigências do chamamento. E pretendemos promover novos chamamentos públicos para que todas as regiões do estado tenham um abrigo como esse. Esse é o nosso papel proteger o cidadão frente às diversas situações, como a pandemia que estamos enfrentando”, destacou Cristiane Lamarão.



As instituições do município ligadas aos cuidados com o idoso, como asilos, podem indicar idosos para o abrigo, caso necessário, assim como as famílias que tiverem alguma pessoa com Covid-19 em casa e precisam preservar o idoso.



