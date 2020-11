Por O Dia

Publicado 28/11/2020 16:48

Na última terça-feira (24/11) uma ação dos policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro, do 30º BPM de Teresópolis, resultou na abordagem e prisão de um suspeito que fazia entrega de drogas em domicílio.



O veículo usado como “Disque Droga”, um Renault Sandero azul, foi abordado perto do na Rua Doutor Oliveira, no bairro Pimenteiras, quando o condutor, o suspeito de 46 anos, seguia para uma entrega na mesma em um endereço próximo.



No interior do veículo foram encontrados 12 sacolés de cocaína. Os policiais ainda fizeram uma revista na casa do suspeito, onde foi apreendida a quantia de R$ 590 em dinheiro. O caso foi registrado na 110ª DP (Teresópolis).