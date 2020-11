Por O Dia

Publicado 28/11/2020 17:03

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), em conjunto com a equipe do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro, organizaram um cerco na tarde desta sexta-feira (27/11) para prender suspeitos que estariam levando drogas da Comunidade do Rosário para serem vendidas no bairro Barroso, em Teresópolis.

O cerco foi montado na Rua Bahia, no Barroso. Na ação, os PMs conseguiram abordar uma motocicleta, com dois suspeitos, de 24 e 25 anos. O condutor ainda tentou fugir, mas foi impedido pelas guarnições.



Com os suspeitos foram apreendidos 190 pinos de cocaína. A dupla e o material foram encaminhados para a 110ª DP (Teresópolis), onde o caso foi registrado.