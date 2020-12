Neste final de ano, a, que funciona na Praça Praça Higino da Silveira, 128, no bairro Alto, em Teresópolis, tem mais dias de funcionamento. Foi estabelecido pela Secretaria Municipal de Turismo opara a mais tradicional feira do município, que além dos finais de semana poderá abrir entre os dias, com poucas exceções.O sistema especial permite as atividades entre os dias 19 e 24, 26, 27, 29 e 31 de dezembro. E também nos dias 2 e 3 de janeiro. ASou Mais Feirinha, que contava com esses dias a mais para conseguir aumentar as vendas, especialmente no período que antecede o Natal.Atualmente a Feirarte - Feira do Alto de Teresópolis, por conta de mais uma fase de flexibilização autorizada pela Prefeitura no dia 7 de novembro. No entanto, estão mantidas as medidas de segurança e prevenção de contágio a Covid-19, não sendo permitido o uso de provadores, sendo obrigatório o uso de máscara por todos e o distanciamento social.Apesar das restrições, a Associação Sou Mais Feirinha espera um crescimento nas vendas com as compras de Natal . Segundo o presidente Edésio Pacheco, a estimativa é de que a decoração especial atraia ainda mais turistas e que as