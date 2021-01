O prefeito de, Vinicius Claussen, usou as redes sociais para informar que o município vai receber ainda na manhã desta terça-feira (19/01) as 4.700 doses da vacina CoronaVac . Com isso, já está marcado para estados profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia no município e idosos moradores de instituições de longa permanência. Na última quinta-feira (14/01), o município divulgou o plano de vacinação, tendo como base o recebimento de 10 mil doses de vacinas . No entanto, com a distribuição limitada por conta do estoque do imunizante, a Prefeitura precisou estabelecer um novo cronograma. Porém, o sistema planejado continua valendo para as próximas doses da vacina contra a Covid-19.De acordo com os dados do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, nesta primeira fase foi estimado um, sendo 116 com 60 anos ou mais institucionalizadas; 8 pessoas com deficiência institucionalizadas; e 2.118 profissionais de Saúde, que correspondem a 34% do total de trabalhadores.