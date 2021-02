Os policiais militares do, seguindo informações coletadas pela equipe do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro, conseguiram, que estavam enterrados em área de mata, próximo a Rua Capixaba, no bairro São Pedro, em Teresópolis, nesta sexta-feira (12/02).As equipes tinham informações sobre o esconderijo do material e realizaram buscas na área de mata, até encontrar a sacola. Todo o material foi encaminhado para a 110ª DP, onde o caso foi registrado.Na última quarta-feira (10/02), os PMs do 30º BPM realizaram uma apreensão similar e conseguiram apreender mais de cinco mil papelotes de cocaína, com valor de revenda estimado em RS 80 mil.