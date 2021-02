A Prefeitura Municipal de Teresópolis informa que está confirmada para o próximo domingo, dia 21 de fevereiro, a prova objetiva para o concurso público para provimento de 301 vagas e cadastro de reserva de professores na Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Teresópolis, em regime estatutário. No final do ano passado, o Executivo optou por adiar a prova, que estava marcada para o dia 20 de dezembro , por causa do agravamento do quadro de contaminação pela Covid-19 na região e no estado.A Rede Municipal de Ensino está há 10 anos sem concurso público e a gestão municipal não pode mais contratar professores visto que a validade do certame do Processo Seletivo Simplificado de 2019 venceu em janeiro de 2021. Com isso, caso não houvesse concurso, a partir de junho a rede começaria a perder seus professores contratados visto que os contratos começarão a vencer, o que traria um prejuízo pedagógico enorme. Além disso, a Prefeitura só conseguiria realizar a prova numa possível data do mês de abril.O município ressalta que dos, 55% (8.879) farão a prova em Teresópolis, sendo que destes 3.245 são moradores da cidade, distribuídos em 22 polos. Os demais 45% dos candidatos (6.520) farão a prova em 7 polos em outros municípios do Rio de Janeiro.Além disso, o quantitativo de candidatos será dividido em turnos. Na parte da manhã serão aplicadas as provas de PII - professor do Fundamental I - e à tarde as provas de PI - professor do fundamental II.De acordo com o edital do concurso, as medidas de biossegurança, sob responsabilidade da AOCP, organizadora do concurso, serão as seguintes:- É obrigatória a utilização de máscara protetora facial para acesso e permanência no local de realização da prova, sendo responsabilidade do candidato comparecer ao local com a própria máscara.- Os candidatos estarão sujeitos à aferição de temperatura na entrada do estabelecimento para a realização da prova ou na entrada de sala.- Aos acompanhantes, no caso das lactantes, também será obrigatória a utilização de máscara protetora facial e a não utilização será motivo de impedimento para acesso ao local.- É obrigatório respeitar o distanciamento social no local de realização das provas.- O candidato deverá retirar a máscara de proteção facial para que o fiscal possa realizar a sua identificação na entrada da sala de provas, bem como nas demais situações em que for solicitada tal providência pelo fiscal.- Por orientação das autoridades sanitárias é vedado o consumo de alimentos na sala de aplicação de prova. Em casos excepcionais, quando comprovada a extrema necessidade, será disponibilizado um espaço adequado e monitorado para essa finalidade.Mais orientações sobre as boas práticas de biossegurança serão informadas e/ou solicitadas no dia da realização das provas, ou através de Comunicado específico divulgado no endereço eletrônico do Instituto AOCP O Concurso Público para provimento de 301 vagas e cadastro de reserva de professores na Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Teresópolis, em regime estatutário, foi publicado no Diário Oficial eletrônico do Município, no dia 9 de novembro de 2020