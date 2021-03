A Prefeitura de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise e da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, lançou nesta segunda-feira (8/03) o novo Portal Covid-19 . A plataforma traz mais informações para o cidadão e empreendedores, geolocalização das unidades de saúde com respectivos contatos, iconografia facilitando acesso dos mais idosos e o protocolo “Como Vacinar”.Por meio do portal também é possível baixar o aplicativo “Minha Saúde” (facilita a prevenção e o combate ao Coronavírus) e terContra a Covid-19, como o Plano de Vacinação e os locais de Imunização. Em “Dúvidas Frequentes”, o cidadão pode consultar informações importantes sobre o Coronavírus.O “Informe COVID” destaca asno momento, além de disponibilizar os decretos municipais. Os empreendedores têm acesso ao Alvará Covid e ao material informativo disponível, como “regras de estabelecimento” e “regras de prédios comerciais”.O Painel Covid-19 também pode ser acessado pelo Portal, que é divulgado pela gestão municipal desde abril de 2020, continua a trazer informações diárias sobre o assunto, com dados de Teresópolis, do estado e do país.