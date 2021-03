Por Paula Valviesse

Publicado 12/03/2021 21:52

A Secretaria de Saúde de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise, atualizou as informações sobre casos de Covid-19 no boletim desta sexta-feira (12/03) e confirmou a morte de 15 pessoas por causa da doença. Atualmente o município tem 21.485 casos positivos, sendo 5.812 ativos e, com a atualização, registra hoje 424 mortes pela doença.



As mortes confirmadas foram de 11 mulheres e quatro homens. Entre as vítimas femininas estão cinco idosas, de 97, 89, 84, 78 e 70 anos, moradoras dos bairros Paineiras, Alto, Vargem Grande, Agriões e Fonte Santa; cinco mulheres com idade entre 62 e 65 anos, moradoras dos bairros São Pedro, Fátima, Vila Muqui, Pimenteiras e Fazendinha; e uma mulher de 39 anos, moradora do Vale da Revolta. Entre as vítimas masculinas estão dois idosos, de 92 e 77 anos, moradores dos bairros Barra do Imbuí e Agriões; e dois homens de 59 e 63 anos, moradores de Meudon e Venda Nova, respectivamente.



O município não divulgou o número de casos suspeitos, mas vale destacar que em alguns casos, a morte do paciente por Covid-19 precisa ser atestada por exames feitos pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen), no Rio de Janeiro, e o prazo para o resultado varia, principalmente em função da grande demanda atual no Estado.



Com 68.355 exames realizados, entre testes rápidos e PCRs, o município registra ainda 15.249 casos recuperados da doença.



Desde o início do mês, Teresópolis está sem leitos de UTI exclusivos para pacientes de Covid-19 disponíveis nas três unidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Dos 41 leitos atuais, todos encontram-se ocupados. Já os leitos de enfermaria estão em 81% da capacidade, com oito dos 43 leitos disponíveis.