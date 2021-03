Por O Dia

25/03/2021

Para evitar aglomerações, a Guarda Civil Municipal de Teresópolis atuou nesta quarta-feira (24/03) na fiscalização dos ônibus em circulação. Durante a operação, motoristas foram orientados pelos fiscais que passageiros não podem viajar de pé e que, após o ônibus atingir a lotação dos bancos, não deve pegar mais ninguém durante o trajeto.



Os guardas municipais também verificaram se os passageiros estavam cumprindo a regra de circulação por rodízio de CPF para acesso ao transporte público. Ou seja, pessoas com CPF final par, incluindo o zero, podem circular nos dias pares e pessoas com CPF final ímpar, nos dias ímpares.