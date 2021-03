Por O Dia

Publicado 29/03/2021

Inicialmente prevista para esta segunda-feira (29/03), a realização das matrículas para o Ano Letivo de 2021 dos alunos das creches municipais, creches conveniadas e centros de Educação Infantil em Teresópolis foi transferida para o período de 5 a 16 de abril. A medida foi tomada devido aos feriados instituídos por lei pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. As matrículas serão realizadas através dos contatos de telefone/WhatsApp de cada unidade escolar.

Das 854 vagas oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação para o ano letivo de 2021, 428 foram sorteadas e disponibilizadas para as crianças que moram próximo das unidades escolares, para as turmas de berçário, maternal e jardim como determinado pela Lei Municipal 3.785/2019. As 426 vagas restantes foram preenchidas de acordo com os critérios de concessão definidos pela referida lei: mãe trabalhadora, situação de risco, necessidades especiais, mães adolescentes, programas sociais e baixa renda.

O período de matrículas poderá sofrer novas alterações de data, de acordo com as variações epidemiológicas do município. Além disso, o Plano Municipal de Retomada da Educação para o Ano Letivo de 2021 ainda não definiu uma data para o retorno das atividades presenciais dos alunos da Rede Municipal de Ensino, tendo em vista o aumento exponencial de casos no município e no país.

Confira os contatos das creches e centros de educação infantil:

- CMEI Profª Marilia Morgado Carneiro: (21) 98885-4585

- Creche Municipal Amor Perfeito: (21) 99149-5817

- Creche Municipal Começando a Viver: (21) 99962-3355

- Creche Municipal Edomiro dos Reis Pacheco: (21) 97448-5179

- Creche Municipal Manoel Carreiro Sobrinho: (21) 96809-0628

- Creche Municipal Mariazinha Jannotti: (21) 99758-9977 / 99206-4392

- Creche Municipal Menino Jesus de Praga: (21) 98989-8981

- Creche Municipal Miss. Manoel Mello Silva: (21) 99707-4677

- Creche Municipal Oneide Maria dos Santos: (21) 97376-5612

- Creche Municipal Oscar Lobato: (21) 99368-7661

- Creche Municipal Paraíso: (21) 99185-8505

- Creche Municipal Profª Elza Corradini Medeiros Santa Rita: (21) 96870-4337

- Creche Municipal Profª Mara Luciana Brandão Bravo: (21) 99800-8371

- Creche Municipal Profª Rosália Martins de Lima Silva: (21) 99010-7145

- Creche Municipal São Pedro: (21) 99483-5294

- Creche Municipal Sempre Viva: (21) 98336-5295

- Creche Municipal Doraci Dália Granito: (21) 96896-5953

- Creche Municipal Profª Alayde Ferreira da Silva: (21) 99018-4895

- Creche Municipal Mariana Martuchelli: (21) 97401-6308 / 99161-4545

- Creche Conveniada CAPETTE: (21) 3726-1753