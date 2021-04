Por O Dia

Publicado 03/04/2021 09:00

Os policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 30º BPM de Teresópolis, apreenderam uma grande quantidade de drogas, após denúncia anônima, nesta sexta-feira (2/04), no bairro São Pedro.

O material estava escondido em um terreno baldio na Rua Manoel Carreiro de Mello e foi encontrado durante as buscas. Foram apreendidas 876 trouxinhas de maconha e 34 cápsulas de cocaína. As drogas foram encaminhadas para a 110ª DP, onde o caso foi registrado.