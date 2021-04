Por O Dia

Publicado 19/04/2021 14:11

A Secretaria de Saúde de Teresópolis recebeu neste domingo (18/04) mais um lote de vacinas contra a Covid-19. Desta vez foram entregues ao município 2.810 doses da Astrazeneca/ Oxford para ampliar a vacinação de idosos e 430 doses da CoronaVac, destinadas a imunização dos agentes de segurança e trabalhadores da Saúde.

De acordo com a publicação feita nas redes sociais do prefeito Vinícius Claussen, também foram entregues 2.070 doses da CoronaVac para imunização com a segunda dose, chegando a um total de 5.310 doses da vacina contra a Covid-19 neste único lote.

Publicidade

Com a entrega de mais vacinas pelo Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado, o município informa que vai ampliar o público-alvo, alcançando um maior número de idosos. O novo calendário será divulgado durante a semana pela Secretaria de Saúde, assim como a chamada para recebimento da segunda dose.

Segundo a Prefeitura de Teresópolis, até o domingo mais de 15% da população já havia sido imunizada com a primeira dose da vacina, um público estimado em 27 mil pessoas.