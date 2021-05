Por O Dia

Publicado 10/05/2021 16:30

Nestas terça (11/05) e quarta-feira (12/05), a Secretaria Municipal de Saúde aplica a primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford contra a Covid-19 em pacientes imunossuprimidos a partir de 18 anos de idade. Eles deverão apresentar documentos de identificação (identidade e CPF), cartão SUS (se tiver), comprovante de residência, laudo ou parecer médico original atualizado com uma receita médica dos últimos 6 meses comprovando a comorbidade.



Entre imunossuprimidos estão: pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas com HIV e CD4

Também nesses dias será aplicada a segunda dose da vacina AstraZeneca/Oxford para as pessoas vacinadas há 90 dias.



O atendimento acontecerá das 9h às 15h, no sistema drive-thru (dentro do carro) na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Júlio Rosa, 366, na Tijuca), em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde) e em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde). Pessoas a pé também serão atendidas.