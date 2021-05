Por O Dia

19/05/2021

A Prefeitura de Teresópolis publicou um alerta nesta quarta-feira (19/05) sobre a ação de pessoas que se passam por agentes de saúde do município e solicitam dados pessoais e copiam números de documentos de moradores, sob alegação de estarem realizando cadastro para vacinação.

Sobre a ação fraudulenta, o município reitera que “não realiza cadastro para vacinação contra Covid-19 ou qualquer outra vacina em domicílio”.

Vale destacar que o município tem aberto cadastro para grupos prioritários com objetivo de facilitar a elaboração do cronograma de vacinação contra a Covid-19. No entanto, o preenchimento do formulário é feito pela internet ou por telefone, nos canais oficiais divulgados no site e nas redes sociais da Prefeitura, nunca por agentes de saúde nas residências.

Já a imunização de pessoas acamadas é realizada conforme cadastro pelas equipes do SAD (Serviço de Atenção Domiciliar), cujos profissionais comparecem aos endereços devidamente identificados e na data estabelecida.