Balcão da Secretaria Municipal de Fazenda, montado no 1º piso da Prefeitura de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 05/01/2022 18:08

Os contribuintes de Teresópolis já podem emitir a guia para pagamento do IPTU 2022 pelo site da Prefeitura ou, no caso das pessoas que tenham acesso à internet, o documento pode ser emitido no balcão da Secretaria Municipal de Fazenda, montado no 1º piso da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, 675, na Várzea. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Os carnês completos para quem retira na Prefeitura ou recebe a domicílio estão previstos para serem distribuídos a partir do dia 12 de janeiro. Dos 58 mil carnês, 43.870 serão enviados pelos Correios para os contribuintes e 14.685 estarão disponíveis no balcão da Secretaria de Fazenda a partir de 12/01. Para facilitar a localização, o contribuinte poderá apresentar um carnê de anos anteriores ou o número da matrícula do imóvel.



A Secretaria de Fazenda pede que os contribuintes aguardem o anúncio do início da distribuição pelos canais oficiais da Prefeitura para comparecer ao local de entrega dos carnês. O IPTU 2022 poderá ser pago nas agências dos Bancos Santander e Caixa Econômica Federal e em seus canais de atendimento e também nas lotéricas. Clientes do Itaú, Banco do Brasil e bancos digitais poderão fazer o pagamento pelo Internet banking e terminais de autoatendimento.



Cota única com desconto – Para pagamento em cota única será concedido o desconto de 15% para quem pagar o IPTU até o dia 31 de janeiro de 2022, e de 10% para quem quitar até o dia 28 de fevereiro de 2022.



Correção – Como acontece todo ano, não houve aumento do imposto. Conforme previsto na Lei Complementar nº 195, de 14/10/2015, o valor é corrigido em função da variação acumulada do IPCA. Nesse caso, a variação do IPCA de outubro de 2020 a setembro de 2021 foi de 10,25%.