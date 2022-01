30º BPM de Teresópolis - Divulgação

Publicado 05/01/2022 18:57

Os policiais militares do 30º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Teresópolis foram acionados na noite desta terça-feira (4/01) para um local de crime, na Estrada Rio/ Bahia, no quilômetro 84, no Vale da Revolta, com a informação de que havia uma vítima baleada. Chegando na entrada da localidade conhecida como Vila Miséria, os PMs localizaram a vítima, dentro de um carro.

Segundo a PM, o homem, de 26 anos, foi baleado e morreu no local. O Corpo de Bombeiros esteve na localidade e constatou o óbito, sendo então realizada a perícia por parte da Polícia Civil. Ainda não há informações sobre os possíveis autores do crime.