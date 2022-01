Peludinhos para adoção já estão castrados ou agendados para castração, no caso de filhotes - Divulgação

Publicado 21/01/2022 23:29

A Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COPBEA) de Teresópolis realiza, neste sábado (22/01), a Feira de Adoção “Adote um Amor”, das 12h às 16h, na Feirarte – a popular Feirinha do Alto. Na ocasião, serão colocados para adoção responsável cães adultos castrados e filhotes (com castração futura garantida), que estão sob a guarda da Prefeitura no Centro de Triagem Animal da Secretaria Municipal de Saúde/Setor de Controle de Zoonoses, no Fischer.



“Quem se interessar em adotar vai assinar um termo de responsabilidade com nome, identidade, CPF e endereço e poderá levar o cachorro na hora. Daremos uma ajuda para as pessoas com perfil aprovado para adotar, mas que tiverem dificuldade de transporte. Nossa intenção é dar oportunidade para que esses animais sejam adotados e cuidados por tutores responsáveis, abrindo vaga para abrigar temporariamente outros cães resgatados de situação de abandono e de maus tratos”, explica Jackson Muci, coordenador da COPBEA, alertando que abandonar e maltratar animais são crimes previstos em lei.



A programação inclui a realização do censo animal, com o cadastro de cães e gatos e a oferta de castração gratuita para os animais cujos tutores se enquadram no perfil socioeconômico do programa gratuito de castração animal da Prefeitura. Também estão previstas ações de educação ambiental, em parceria com o Parque Nacional da Serra dos Órgãos.

Para formalizar a adoção é necessário ser maior de 18 anos; apresentar original e cópia do RG e comprovante de residência; responder questionário e passar por uma entrevista com a equipe da COPBEA; assistir palestra sobre proteção e bem-estar animal; assinar termo de posse responsável; e levar caixa de transporte, coleira e guia adequados ao perfil do animal adotado.