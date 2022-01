Vacinação de crianças de 5 a 11 anos em Niterói - Divulgação/GOVRJ

Publicado 21/01/2022 23:59

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza, neste sábado (22/01), uma repescagem da vacina contra a Covid-19 em meninos e meninas com 11 anos de idade. O atendimento ocorrerá de 9h às 16h nas unidades de Atenção Primária (PSF) nos bairros de Fonte Santa e Meudon.



Para que a vacina seja aplicada, pais ou responsáveis precisam apresentar o CPF ou cartão SUS da criança. Assim, será possível cadastrá-la na unidade de saúde.



Ainda no dia da repescagem, também poderão receber o imunizante as crianças de 5 a 11 anos com comorbidade que ainda não procuraram pelo atendimento. Neste caso, além dos documentos acima, também deverá ser apresentado um atestado médico que comprove a condição clínica.