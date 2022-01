Blitz da Saúde acontece das 9h às 15h e segue até o dia 27 deste mês, no bairro São Pedro, em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Blitz da Saúde acontece das 9h às 15h e segue até o dia 27 deste mês, no bairro São Pedro, em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 22/01/2022 18:35

Na última quinta-feira (20/01), a “Blitz da Saúde” organizada pela Secretaria de Saúde de Teresópolis na Praça dos Expedicionários, no bairro São Pedro, imunizou 291 pessoas contra a Covid-19. A ação acontece das 9h às 15h e segue até o dia 27 deste mês.

Além da vacinação, ainda foram realizadas atualização da caderneta de vacinação, ações de educação em saúde e outras atividades. A ação contou com a participação de profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), da unidade de saúde Dr. Eitel Abdallah, do Departamento de Odontologia, da Divisão de Enfermagem, além de estudantes de cursos da saúde do Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso), Estácio de Sá e SENAC.

Das 291 doses de vacinas contra a Covid-19, 9 foram relativas à 1ª dose, 63 da 2ª dose e 219 da dose de reforço. Ainda foram realizadas 190 testagens para a Covid-19. Também foram feitas 183 aferições de pressão arterial; 183 atendimentos de acolhimento e verificação de sinais vitais; 15 atendimentos odontológicos e 55 avaliações nutricionais.

A blitz também conta com testagens para ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), distribuição de preservativos, verificação de glicemia, avaliação física (medida, estado nutricional) e atualização da caderneta de vacinação (tríplice viral, antitetânica e hepatite). A população ainda contou com orientações e educação em saúde, palestras e avaliação da saúde bucal.