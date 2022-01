Creche Municipal Professora Mara Luciana Brandão Bravo, em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 24/01/2022 19:42

A Secretaria de Educação de Teresópolis iniciou nesta segunda-feira (24/01) o período de pré-matrícula para turmas de berçário, maternal e jardim nas creches municipais (CM) e centros municipais de Educação Infantil (CMEI) para o ano letivo de 2022. As inscrições vão até a próxima sexta-feira (28/01).



Na zona rural, pais e responsáveis poderão fazer a inscrição nas creches municipais: Profª Alayde Ferreira da Silva (Vargem Grande), Doraci Dállia Granito (Bonsucesso) e Mariana Martuchelli (Independente de Mottas), das 8h às 16h. É orientado que os responsáveis busquem o local mais próximo às suas residências.



Na área urbana, também de 8h às 16h, os pais e responsáveis poderão fazer o cadastro nas seguintes unidades: CMEI Profª Marília Morgado Carneiro (Alto); CM Missionário Manoel Mello Silva (Agriões); CM Manoel Carreiro Sobrinho (Barra do Imbuí); CM Profª Mara Luciana Brandão Bravo (Fátima); CM Menino Jesus de Praga e CM Profª Rosália Martins de Lima Silva (Fonte Santa); CM Sempre Viva (Meudon); CM Amor Perfeito (Pimentel); CM Oscar Lobato (São Pedro); CM Paraíso (Vale do Paraíso) e CM Profª Elza Corradini Medeiros Santa Rita (Várzea).



A vaga não está condicionada à ordem de inscrição. Mais informações podem ser obtidas no Setor de Estatística e Matrícula pelo telefone (21) 2641-4590.