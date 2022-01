Avanço da variante Ômicron no país provocou uma alta procura por testes de covid-19 - Reprodução internet

Publicado 24/01/2022 19:54

A partir desta segunda-feira (24/01), os testes contra a Covid-19 para o público infantil passam a ser realizados em uma unidade exclusiva, o CEMUSA, localizado na Rua Palmeira Maria de Oliveira, 80, no bairro São Pedro. A unidade foi destinada pela Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, para atender crianças de 1 mês a 12 anos de idade.

A testagem acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, no Centro Municipal de Saúde Dr. Adalberto Otto (CEMUSA). Segundo a Secretaria de Saúde, essa é a maior unidade ambulatorial do bairro de São Pedro e, atualmente, já conta com atendimento pediátrico nos mesmos dias, das 8h às 17h.

Para crianças acima de 12 anos de idade, a testagem ocorre no Centro de Atendimento contra o Coronavírus de Teresópolis, que funciona no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara (Pedrão), na Várzea. O atendimento acontece das 8h às 19h.