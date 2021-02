Igreja divulga nota lamentando aglomeração durante o Carnaval Reprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 19:22 | Atualizado 19/02/2021 19:23

Assembleias de Deus em Volta Redonda (CADEVRE), Rinaldo Silva Dias, divulgou uma nota de esclarecimento, na tarde desta sexta-feira, dia 19, onde lamentou a



De acordo com a nota, desde o início da pandemia da covid-19, a igreja está cumprindo as normas sanitárias. Ainda segundo o texto, "foi um fato isolado e situação atípica em razão do feriado e, se compromete a continuar cumprindo integralmente as disposições presentes no Decreto do Poder Executivo".

Confira a nota de esclarecimento na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em relação às matérias publicadas hoje (19/02/2021) na imprensa do Sul Fluminense informamos o seguinte:

“A CADEVRE (Catedral das Assembleias de Deus em Volta Redonda – Ministério de Madureira), representada pelo Pr. Presidente Rinaldo Silva Dias e assessoria jurídica lamentam os acontecimentos ocorridos e informa que participou, na presente data, de reunião com os representantes do Poder Executivo Municipal, onde recebeu a notificação correspondente.

Cabe salientar que, desde o início das ações de enfrentamento do COVID-19, a instituição tem zelado pelo fiel cumprimento de todas as normas. Prova disso é que, até a presente data, não havia sido notificada ou autuada por infringir as regras.

Outrossim, as medidas sanitárias de higienização e distanciamento social foram tomadas sob orientação do setor competente da PMVR (Prefeitura Municipal de Volta Redonda) em 2020.

Por isso, considerando que a organização religiosa exerce não somente assistência religiosa, como também assistência social onde, há 78 anos distribui mensalmente 5 toneladas de alimentos; mantém com recursos próprios o Lar do Idoso Ebenézer; Casa de Recuperação Gunnar Vingren; visitas e acompanhamento hospitalar, sempre primando pelo respeito junto ao poder público, vem, por meio da presente nota, pedir as sinceras desculpas, pois foi um fato isolado e situação atípica em razão do feriado e, se compromete a continuar cumprindo integralmente as disposições presentes no Decreto do Poder Executivo do Município de Volta Redonda, nº 16.599/2021 e demais normas pertinentes a questão.



Volta Redonda – RJ, 19 de fevereiro de 2021.

RINALDO SILVA DIAS

PASTOR PRESIDENTE DA CADEVRE