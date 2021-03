Força-tarefa acaba com baile funk em via pública e interdita mais um bar em Volta Redonda Divulgação

Publicado 14/03/2021 16:34 | Atualizado 14/03/2021 16:36

Volta Redonda - Equipes da força-tarefa de Volta Redonda percorreram diversos bairros durante a noite de sábado, dia 13, e a madrugada de domingo, dia 14. A fiscalização esteve na Vila Brasília, onde foi necessário encerrar um baile funk que acontecia em uma das principais vias públicas do bairro.

Outra intervenção aconteceu no bairro Parque das Ilhas, onde um bar foi interditado. As equipes integrantes da Força-Tarefa realizaram inspeções na Colina, Aterrado, Estrada União e Volta Grande. Uma loja de conveniência no Centro também foi alvo de autuação.

No balanço final da ação, foram registradas duas notificações de irregularidades; a interdição de um bar; e seis autuações. Todos os comerciantes foram flagrados descumprindo as atuais regras em vigor para combater a pandemia.

Ao todo, somente neste último sábado, foram fiscalizados 45 estabelecimentos comerciais. A maioria das ações é motivada por denúncias anônimas. Neste domingo, a fiscalização continua pelas ruas da cidade, informou a prefeitura.