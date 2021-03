MEP apresenta resultado da pesquisa socioambiental realizada em Volta Redonda Divulgação/ MEP-VR

Volta Redonda - Na tarde do último sábado, dia 20, a equipe Ambiental do Movimento Ética na Política (MEP-VR), através do Seminário Ecologia Política , tornou pública e debateu o resultado da pesquisa socioambiental. A sondagem foi realizada pelo Movimento, entre os dias 31 de janeiro e 14 de fevereiro, em todos os bairros de Volta Redonda.

Participaram do seminário online, o ecólogo e coordenador da equipe ambiental do MEP, professor Dr. Fernando Pinto, que mediou o evento, a professora, Dra. Ana Paula Vasconcelos, responsável pela pesquisa, ligada ao grupo de trabalho e desenvolvimento da UFRJ e colaboradora do MEP, e a Professora, Irineia Pereira Brígida, mestra na área de ciências biológicas, também ligada à equipe ambiental.

A pesquisadora Ana Vasconcelos, na sua exposição pontuou o ineditismo do formato online da pesquisa, os elementos reveladores no resultado e o considerável índice de confiança da pesquisa.

“O interesse e participação das pessoas na pesquisa foram reveladores, estimamos 384 amostras (respondentes), no entanto chegamos a 645 respostas representativas em toda Volta Redonda. O índice de confiança chegou a 96,5%. Em resumo, as percepções das pessoas permitem-nos também de analisar diferentes temas relacionados às políticas públicas em geral”, comentou.

Ana Vasconcelos ainda acrescentou que “os olhares das pessoas nos bairros destacaram como mais importante, segurança pública (56%), coleta de lixo e abastecimento de água (48%), urbanização das ruas (44%), entre outros, e aparece não menos importante a assistência social (12%), revelados nas respostas espontâneas”, explicou a pesquisadora.

Nas questões socioambientais a professora destacou o seguinte.

“No tema socioambiental, 69 % revelaram que falta atividades de educação ambiental nos bairros, que a poluição do ar(54%) é um problema, e que faltam áreas verdes(47%), e ainda que há muitos locais abandonados(41%), no item, como no anterior poderiam responder mais de uma opção”, lembrou professora.

Ainda segundo a pesquisadora “a questão mais instigante, foi a participação dos entes responsáveis para correção de rumos, no contexto 54% responderam que não sabem sobre os passivos ambientais (dívidas socioambientais) em Volta Redonda. De forma livre apontaram os graves problemas ambientais, o mais citado foi a poluição (ar, água e solo). Na sequência de forma livre atribuíram responsabilidades, na ordem da CSN, PMVR e a população,” informou a coordenadora da pesquisa.

Segundo os organizadores, o seminário, na segunda etapa, dia 27 de março, analisará na profundidade caminhos para superação das questões, a partir dos indicadores da população.