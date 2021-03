Prefeitos que compõem o Cismepa fazem pedido ao governador em exercício, Claudio Castro Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/03/2021

Volta Redonda - Os prefeitos que integram o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (Cismepa) realizaram na manhã desta segunda-feira, dia 29, no salão da Câmara de Dirigentes lojistas (CDL) de Volta Redonda uma reunião para discutir questões ligadas ao combate à covid-19.

Reivindicações foram apresentadas ao governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, que participou do encontro por videoconferência. Os prefeitos solicitaram a abertura de novos leitos para atendimento à pacientes com covid-19 das cidades da região do Médio Paraíba.

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, disse que o objetivo é discutir ações regionais para atender a população. “O problema de um acaba sendo de outros. Achamos, principalmente, que o Hospital Regional deve atender mais ao público do Médio Paraíba. Fomos nós que construímos e idealizamos este hospital. Nada mais justo, mesmo entendendo o momento de todos, que a população daqui tenha prioridade”, falou Neto.

Durante a reunião, os seguintes pedidos foram apresentados: abertura de mais 50 leitos para regulação regional no Hospital Regional Zilda Arns; prioridade para cidades do Médio Paraíba nos leitos já abertos e demais que ainda vão abrir; apoio para adquirir Insumos que permitam intubação orotraqueal; apoio para adquirir respiradores, monitores, bombas infusoras e demais equipamentos que permitam abertura de leitos nas redes municipais da região e acesso aos relatórios da central de regulação para ver a origem dos pacientes que estão entrando no Hospital Regional.