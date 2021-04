Sessão extraordinária desta quarta-feira, 31 de março, em VR Reprodução/ Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 12:24

Volta Redonda - Na sessão extraordinária desta quarta, dia 31, o vereador Rodrigo Furtado solicitou à prefeitura de Volta Redonda, através de um requerimento verbal, que a Guarda Municipal e os fiscais de atividades econômicas sejam contemplados como prioridade na vacinação deste mês.

Segundo o parlamentar, a ideia é estipular o efeito extensivo, já que o governador em exercício, Cláudio Castro, lançou no dia 30, terça, o calendário único de vacinação da covid-19 para o estado do Rio, através do qual determina que integrantes das forças de segurança sejam vacinados já a partir da segunda quinzena de abril.

“É importantíssimo que o município não deixe de fora os Guardas Municipais quando as demais forças de segurança forem vacinadas a partir do próximo dia 12. Os GMs estão atuando incansavelmente nas ruas, todos os dias ajudando a coibir o avanço da covid entrando em estabelecimentos comerciais, parando pessoas e veículos. Enfim, estão em contato direto com o vírus. Não tem como eles nos proteger se não estiverem protegidos”, comentou Furtado.

Vale lembrar que segundo Cláudio Castro, além dos guardas municipais, devem ser vacinados, a partir de 12 de abril, agentes das polícias Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, agentes penitenciários, Defesa Civil, além de oficiais de Justiça.

Aproveitando a oportunidade, Rodrigo Furtado ainda encaminhou outro requerimento à prefeitura, desta vez solicitando informações sobre a alimentação dos alunos da rede pública de ensino. O objetivo do vereador é garantir que os estudantes recebam a merenda escolar que têm direito.

“Sabemos pela literatura da área educacional que as necessidades fisiológicas dos estudantes interferem no aprendizado. Ninguém aprende absolutamente nada se estiver com fome. Diante disso, por mais que o governo e a secretaria de Educação se esforcem para que os alunos recebam atividades e estudem remotamente, se não garantir a comida dessas pessoas de nada vai adiantar”, avaliou Rodrigo que pede para a prefeitura voltar a disponibilizar cestas básicas aos alunos matriculados na rede.