Projeto Reconstruindo VR contribui com ação de saúde pública

Publicado 02/04/2021 12:40

Volta Redonda - O projeto Reconstruindo VR, iniciado no mês de março pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda tem o objetivo de avançar com os trabalhos de limpeza e manutenção em todos os bairros da cidade e colaborar com uma questão de saúde pública.

O serviço também evita o aparecimento e proliferação de animais peçonhentos como ratos, cobras, aranhas, escorpiões e lacraias, sem esquecer do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Segundo a coordenadora da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Janaína Soledad, o mato alto, o acúmulo de lixo e entulhos de obra servem de abrigo para estes animais. E, mesmo que a maioria dos focos de larvas do Aedes aegypti seja encontrada dentro dos domicílios, qualquer entulho ou lixo que acumule de água pode contribuir com a proliferação do mosquito.

“Os agentes de endemia, da Vigilância Ambiental, seguem o protocolo de verificar se há a presença destes animais nos locais que são limpos pela equipe da SMI. Ressalto que não são utilizados venenos para exterminar os animais peçonhentos. Não é feito controle químico. Por isso, a importância da limpeza dos terrenos e vias. Assim, eliminamos os possíveis abrigos, a oferta de alimento e água”, destacou.

Janaína Soledad ainda acrescentou que os animais como as cobras, aranhas, escorpiões e lacraias oferecem risco à população.

“É importante ter consciência de que acidentes com animais peçonhentos podem levar à morte, caso a pessoa não seja socorrida e tratada adequadamente”, disse Janaína, lembrando que os ratos são depósitos de doenças como a leptospirose.