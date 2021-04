Coordenador do Procon-VR, João Silveira Neto Divulgação

Volta Redonda - O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Volta Redonda (Procon-VR) mudou de endereço. A nova sede do órgão está situada na Rua Paulo Leopoldo Marçal, número 117, no bairro Aterrado, nas antigas instalações do Centro Pop.

O horário de funcionamento é das 09h às 16h, sem intervalo para almoço. Segundo o coordenador do Procon-VR, João Silveira Neto, a mudança é para garantir melhor atendimento ao público.

“As novas instalações são amplas proporcionando conforto na acomodação dos moradores, além de manter o distanciamento necessário em relação às medidas de prevenção à covid-19”, disse o coordenador.

Os números de contato do Procon-VR são: (24) 3339-9205/ 3339-9206 e 3339-9207.